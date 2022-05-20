***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.05.2022 14:09
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HALKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka ar
14:222.385
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:20
|VERUS
|58,90
|25.722.092
|% 9,99
|
|IMASM
|46,90
|19.709.653
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|7.318.104
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,47
|4.395.636
|% 9,29
|
|PAMEL
|98,25
|5.536.443
|% -7,14
|
|ULUSE
|179,10
|44.503.268
|% -6,72
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|OZRDN
|9,94
|2.914.204
|% -6,58
|
|RHEAG
|1,89
|1.401.691
|% -6,44
|
|GARAN
|16,08
|2.155.897.845
|% 2,75
|
|THYAO
|42,58
|1.267.235.712
|% 0,42
|
|AKBNK
|8,12
|1.101.760.123
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,39
|1.033.402.416
|% 0,00
|
|SISE
|19,62
|970.046.108
|% -1,46
|
|YKBNK
|4,39
|1.033.402.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|456.014.850
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,20
|197.870.662
|% 2,56
|
|AKBNK
|8,12
|1.101.760.123
|% 0,12
|
|GARAN
|16,08
|2.155.897.845
|% 2,75
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9055
|15,9170
|% 0,47
|
|Euro
|16,8328
|16,8524
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,7951
|19,8944
|% 0,26
|
|Frank
|16,3151
|16,4134
|% 0,37
|
|Riyal
|4,2301
|4,2513
|% 0,23
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,25
|
|Altın Gr.
|942
|942
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.253
|6.415
|13,59
|
|Yarım
|3.023
|3.103
|6,57
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,49
|