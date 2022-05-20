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***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

20.05.2022 14:09
***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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IMASM 46,90 19.709.653 % 9,99  
DAGHL 23,68 1.508.862 % 9,94  
LIDFA 6,69 7.318.104 % 9,85  
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Altın Gr. 942 942 1,75  
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Tam 6.253 6.415 13,59  
Yarım 3.023 3.103 6,57  
Çeyrek 1.516 1.552 3,28  
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Gümüş Gr. 11,24 11,25 0,05  
B. Petrol 113 113 0,49  
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