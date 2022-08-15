***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.08.2022 13:43
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HALKF]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 600.000.000-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 4.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055399
BIST
14:222.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,09
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:2217,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
14:2218,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0785
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:221.025,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -13,60
|Açılış
|: 1.025,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler14:20
|CMBTN
|240,30
|4.917.499
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|262.789.590
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.458.625
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.050.700
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.025.638
|% -9,96
|
|AKENR
|1,87
|51.370.257
|% -5,56
|
|DEVA
|33,60
|64.710.621
|% -5,03
|
|UFUK
|59,85
|2.076.469
|% -4,85
|
|THYAO
|62,45
|2.330.206.591
|% 0,08
|
|ODAS
|4,39
|1.321.106.698
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,73
|1.156.043.166
|% 2,28
|
|AKBNK
|10,21
|816.775.995
|% 2,10
|
|SASA
|52,65
|767.044.599
|% 0,10
|
|ODAS
|4,39
|1.321.106.698
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,55
|709.694.654
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,73
|1.156.043.166
|% 2,28
|
|DOHOL
|4,47
|744.683.232
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,50
|764.498.045
|% 1,10
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9549
|17,9639
|% 0,18
|
|Euro
|18,3114
|18,3220
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,6587
|21,7673
|% -0,17
|
|Frank
|18,9269
|19,0409
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,17
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-27,79
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,93
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.893
|6.942
|-50,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,31
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-4,79
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35BUCIM
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 190, 640 adet işlem
-
14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TCELL, KOZAL
-
14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, HLGYO, DENGE, BRKO, COSMO, CMENT, TSPOR, CMBTN, EKIZ
-
14:34
AKSGY, MNDRS, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:34
SMRTG, DEVA, DITAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında