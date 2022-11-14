***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.11.2022 18:07
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 800.000.000-TL (SekizYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079844
BIST
17:594.567
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 111,54
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5919,2145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:591.058,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.058,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.058,90
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|178,20
|723.857.626
|% 10,00
|
|MANAS
|45,98
|149.517.540
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.369.606
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|186.123.715
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.725.630
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|973.976.159
|% -9,93
|
|FENER
|66,10
|400.882.728
|% -6,37
|
|SELVA
|11,79
|218.046.050
|% -5,07
|
|GLBMD
|10,42
|30.383.295
|% -4,84
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|THYAO
|109,50
|8.657.210.016
|% -1,79
|
|ASELS
|41,50
|6.830.136.558
|% 6,79
|
|PETKM
|15,27
|5.515.157.752
|% 7,31
|
|EREGL
|37,22
|4.133.881.446
|% 1,97
|
|ODAS
|11,89
|3.238.552.237
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,65
|2.732.692.815
|% 6,60
|
|ALBRK
|2,54
|1.078.312.754
|% 2,42
|
|PETKM
|15,27
|5.515.157.752
|% 7,31
|
|AKFGY
|4,49
|1.449.981.381
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.238.552.237
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5980
|18,6055
|% 0,33
|
|Euro
|19,1976
|19,2145
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,7626
|21,8717
|% -0,63
|
|Frank
|19,5540
|19,6718
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.058
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.981
|7.117
|99,00
|
|Yarım
|3.390
|3.479
|48,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.739
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,12
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|-0,93
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN