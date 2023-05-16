***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.05.2023 11:09
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HALKF]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 800.000.000-TL (SekizYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 3.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151620
BIST
11:314.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -24,37
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3119,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3121,5010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1376
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:311.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:29
|AVHOL
|30,88
|6.205.830
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.602.587
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|409.378.756
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|318.330.898
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.422.164
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|158.912.665
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,10
|2.835.981.517
|% -5,33
|
|THYAO
|129,20
|1.840.544.905
|% 3,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|SAHOL
|37,46
|839.728.589
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,06
|513.366.114
|% 2,19
|
|KATMR
|1,17
|68.081.910
|% 0,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|KOZAL
|17,88
|657.319.554
|% 2,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6941
|19,7142
|% 0,30
|
|Euro
|21,4713
|21,5009
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,5995
|24,7229
|% 0,18
|
|Frank
|21,9906
|22,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2390
|5,2653
|% 0,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,69
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.398
|4.552
|-119,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.276
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|0,47
|
Seans Raporu
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