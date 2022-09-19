***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
19.09.2022 11:35
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063915
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07980,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,31
|Açılış
|: 980,16
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.658.402
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.189.736
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.923.154
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.675.910
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.360.796
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.177.760
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,10
|4.464.858.761
|% -8,94
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,10
|4.464.858.761
|% -8,94
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2939
|18,3002
|% 0,24
|
|Euro
|18,3188
|18,3493
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7576
|20,8617
|% -0,14
|
|Frank
|18,8396
|18,9531
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8512
|4,8755
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,47
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|-12,00
|
|Tam
|6.673
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.251
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-0,85
|
Seans Raporu
17:07
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17:25AKBNK
Yüzde -9.11 oranında düşüşle 11.08 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 141, 486 adet işlem
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17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 38 kaybederek (% -5.84 ) 3, 454
-
17:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ASELS, HALKB
-
17:24XU100
Endeks 3, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 02 altında . İşlem hacmi 52, 369.00 milyon TL de
-
17:24ZPLIB
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 33.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550 adet işlem