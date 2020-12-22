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***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.12.2020 17:20



***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 104
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,9578
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %17,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA42128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 104 gün vadeli 46.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894266


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NIBAS 70,95 21.138.870 % 10,00  
MRSHL 331,10 14.083.857 % 10,00  
DOCO 535,80 126.187.515 % 10,00  
CLEBI 143,00 100.456.214 % 10,00  
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Altın Gr. 461 461 -0,09  
Cumhuriyet 3.058 3.104 -24,00  
Tam 3.044 3.121 -24,64  
Yarım 1.471 1.510 -11,92  
Çeyrek 738 755 -5,96  
Gümüş.Ons 25,76 25,79 -0,45  
Gümüş Gr. 6,33 6,33 -0,11  
B. Petrol 50,06 50,06 -0,85  
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