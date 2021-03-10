***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.03.2021 12:13
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 120.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 155
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %5,5842
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %13,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA32129
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 155 gün vadeli 120.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 5.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 120.000.000.-TL nominal tutarlı, 155 gün vadeli, TRDHVKA32129 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916785
BIST