***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
23.08.2022 12:25
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa Bildirimidir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.04.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Gayrime
14:343.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,84
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:3418,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
14:3418,0359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:341.017,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.017,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:34
|HKTM
|17,71
|3.076.333
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.887.444
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.266.288
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|SANFM
|16,80
|30.114.227
|% -7,18
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,45
|7.816.484.131
|% 3,91
|
|YKBNK
|6,16
|2.596.950.453
|% -1,91
|
|ISCTR
|8,23
|2.353.592.750
|% 0,37
|
|AKBNK
|11,29
|2.330.478.289
|% -1,66
|
|GARAN
|23,92
|2.048.255.859
|% 3,64
|
|YKBNK
|6,16
|2.596.950.453
|% -1,91
|
|EKGYO
|3,95
|1.460.041.243
|% -0,50
|
|ISCTR
|8,23
|2.353.592.750
|% 0,37
|
|ALBRK
|2,34
|652.302.534
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,29
|2.330.478.289
|% -1,66
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1481
|18,1567
|% 0,26
|
|Euro
|18,0227
|18,0359
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3325
|21,4394
|% -0,16
|
|Frank
|18,7740
|18,8871
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8164
|4,8406
|% 0,17
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,10
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,05
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:48PRKME
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 441, 470 adet işlem
-
14:47IDGYO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 222, 018 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 3, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 43, 237.00 milyon TL de
-
14:46GSDDE
Yüzde 7.66 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 139, 746 adet işlem
-
14:44PRDGS
Yüzde 5.75 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 064, 649 adet işlem