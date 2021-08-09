***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.08.2021 11:29
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 8.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955886
BIST
12:081.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:088,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:0810,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:08485,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,63
|Açılış
|: 485,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SELGD
|5,61
|6.383.814
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.768.046
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.010.386
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.883.246
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.163.952
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.537.682
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,83
|26.905.680
|% -8,39
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,26
|8.251.993
|% -6,77
|
|KRONT
|46,48
|16.470.675
|% -6,37
|
|SISE
|8,22
|567.985.666
|% 2,75
|
|GARAN
|9,29
|469.233.183
|% 0,65
|
|GENIL
|13,75
|396.511.031
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,02
|342.195.844
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|258.865.749
|% 0,31
|
|SISE
|8,22
|567.985.666
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,48
|138.433.767
|% 0,40
|
|GARAN
|9,29
|469.233.183
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,02
|342.195.844
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,48
|172.415.496
|% 0,92
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6548
|8,6585
|% 0,50
|
|Euro
|10,1826
|10,1872
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9352
|11,9951
|% 0,16
|
|Frank
|9,3850
|9,4416
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% 0,24
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|