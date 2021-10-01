***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.10.2021 18:02
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 9.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966167
BIST
17:541.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
17:548,8735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
17:5410,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
17:54501,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:54
|NUGYO
|9,35
|15.760.694
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.540.509
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|144.987.207
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|53.913.900
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.819.598
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|310.416.370
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,43
|2.975.231
|% -8,04
|
|ATAGY
|3,99
|3.145.395
|% -7,64
|
|GARAN
|9,27
|1.444.386.590
|% 0,32
|
|THYAO
|14,10
|1.280.421.152
|% 1,08
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|902.910.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|603.410.666
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|603.410.666
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.444.386.590
|% 0,32
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.584.916
|% 1,46
|
|SISE
|8,19
|902.910.627
|% 0,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8712
|8,8735
|% -0,16
|
|Euro
|10,2837
|10,2925
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9646
|12,0246
|% 0,28
|
|Frank
|9,4890
|9,5462
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3560
|2,3678
|% -0,20
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,04
|