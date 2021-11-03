***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.11.2021 10:01
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 3.000.000.000-TL (ÜçMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974110
BIST
10:261.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:269,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:2611,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0445
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:26551,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,23
|Açılış
|: 551,82
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:25
|IHAAS
|5,06
|11.216.618
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|14.395.183
|% 9,94
|
|PRKAB
|24,52
|35.772.303
|% 9,17
|
|ERBOS
|133,70
|77.737.751
|% 8,88
|
|VERTU
|25,04
|40.111.290
|% 7,10
|
|BASGZ
|31,14
|32.587.104
|% -9,95
|
|CANTE
|13,10
|6.986.403
|% -8,71
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|HEDEF
|3,51
|36.373.245
|% -6,90
|
|ZRGYO
|2,19
|10.505.407
|% -5,19
|
|GARAN
|10,17
|348.184.649
|% 0,10
|
|THYAO
|15,51
|195.708.795
|% 0,13
|
|SISE
|8,70
|178.790.749
|% 0,93
|
|TSPOR
|5,22
|154.493.526
|% -2,79
|
|EREGL
|19,08
|112.806.190
|% -0,05
|
|ODAS
|1,45
|93.827.097
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,02
|87.640.671
|% -0,49
|
|GARAN
|10,17
|348.184.649
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,82
|84.869.685
|% -0,35
|
|TSPOR
|5,22
|154.493.526
|% -2,79
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6320
|9,6372
|% 0,36
|
|Euro
|11,1562
|11,1694
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0927
|13,1584
|% 0,44
|
|Frank
|10,5027
|10,5660
|% 0,44
|
|Riyal
|2,5608
|2,5737
|% 0,34
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,31
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|-1,04
|