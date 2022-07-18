***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.07.2022 16:11
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 3.000.000.000-TL (ÜçMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 9.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045857
BIST
17:282.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 62,01
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:2817,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0502
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:2817,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2425
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:28963,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,52
|Açılış
|: 963,39
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:28
|RTALB
|9,24
|160.681.828
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|192.072.877
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.432.631
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.941.346
|% 9,92
|
|GLRYH
|3,50
|77.191.888
|% 9,72
|
|GESAN
|47,38
|287.533.665
|% -7,91
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,52
|8.008.725
|% -6,61
|
|SILVR
|20,60
|68.735.146
|% -6,53
|
|PINSU
|5,86
|45.953.329
|% -6,09
|
|THYAO
|49,62
|3.782.341.155
|% 3,50
|
|EREGL
|27,14
|1.360.575.452
|% 4,55
|
|SISE
|20,60
|1.349.616.848
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|956.363.405
|% 6,75
|
|SASA
|40,88
|911.100.106
|% 3,08
|
|ODAS
|3,48
|956.363.405
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|638.469.935
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|606.820.089
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|659.950.247
|% 4,30
|
|THYAO
|49,62
|3.782.341.155
|% 3,50
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4418
|17,4501
|% 0,29
|
|Euro
|17,7789
|17,7939
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,9034
|21,0082
|% 1,56
|
|Frank
|17,8495
|17,9570
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6348
|4,6581
|% 0,33
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,90
|
|Altın Gr.
|964
|965
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.535
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.175
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,83
|