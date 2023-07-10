***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.07.2023 13:54
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 4.000.000.000-TL (DörtMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 9.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168689
BIST
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14:146.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 82,82
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1426,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0687
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1428,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:141.614,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.614,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:12
|EUPWR
|114,40
|1.431.902.789
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.286.634
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.162.909
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,04
|135.051.288
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,03
|15.767.329
|% -5,53
|
|RAYSG
|31,46
|46.599.371
|% -4,26
|
|YAPRK
|117,10
|40.512.094
|% -4,02
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,70
|5.621.326.720
|% 1,29
|
|THYAO
|215,40
|4.432.843.829
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,43
|2.999.767.545
|% -0,24
|
|ASELS
|61,40
|2.684.646.691
|% 3,98
|
|TUPRS
|90,20
|2.326.711.335
|% -0,66
|
|EKGYO
|8,43
|2.999.767.545
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|469.539.563
|% 1,67
|
|ADESE
|1,71
|198.931.852
|% 5,56
|
|PETKM
|16,40
|1.589.204.250
|% 2,95
|
|YKBNK
|13,05
|1.189.520.333
|% 0,69
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0849
|26,1127
|% 0,29
|
|Euro
|28,5904
|28,6038
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,2810
|33,4479
|% -0,13
|
|Frank
|29,2083
|29,3843
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9366
|6,9713
|% 0,24
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,21
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.400
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,64
|