***HLVKS* *KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
03.02.2023 18:47
***HLVKS******KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109553
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8335
En Düşük
18,7810
18:0520,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,2096
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,2998
18:051.128,59
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -26,95
|Açılış
|: 1.128,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8064
|18,8335
|% 0,18
|
|Euro
|20,2990
|20,3326
|% -1,02
|
|Sterlin
|22,6078
|22,7212
|% -1,42
|
|Frank
|20,2349
|20,3568
|% -1,27
|
|Riyal
|4,9998
|5,0249
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-47,62
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.129
|-26,97
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.700
|7.789
|-72,00
|
|Yarım
|3.762
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|-0,65
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-2,34
|