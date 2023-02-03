***HLVKS* *KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.02.2023 18:47
***HLVKS******KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KAYSE
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.02.2024
Ek Açıklamalar
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAYSERİ ŞEKER İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 KAYSERİ ŞEKER HUKUKİ DURUM RAPORU (ÖZOK 20122022).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109552
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1463
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.127,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -27,80
|Açılış
|: 1.127,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.127,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8086
|18,8181
|% 0,10
|
|Euro
|20,3733
|20,3827
|% -0,78
|
|Sterlin
|22,6700
|22,7837
|% -1,15
|
|Frank
|20,2675
|20,3896
|% -1,11
|
|Riyal
|5,0005
|5,0256
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-48,69
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|-28,22
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.694
|7.778
|-83,00
|
|Yarım
|3.759
|3.806
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|-0,67
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|-1,61
|