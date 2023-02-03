***HLVKS* *KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HLVKS******KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KAYSEYetkili Organ Karar Tarihi 12.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.02.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.02.2024Ek AçıklamalarKayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAYSERİ ŞEKER İhraç Belgesi.pdfEK: 2 KAYSERİ ŞEKER HUKUKİ DURUM RAPORU (ÖZOK 20122022).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109552BIST