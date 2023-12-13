***HLVKS* *KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 17:30
***HLVKS******KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KAYSE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 28.11.2023 tarihli açıklamamız.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 27.11.2023 tarihinde onayını aldığımız 500.000.000-TL tutarlı tertip ihraç belgesi kapsamında , Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer aldığı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere yönetim ve vekalet sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225492
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
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|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0581
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.850,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.850,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0484
|29,0554
|% 0,20
|
|Euro
|31,3620
|31,3806
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,2797
|36,4616
|% -0,15
|
|Frank
|33,0227
|33,2216
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7218
|7,7606
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|922,04
|924,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,06
|975,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,11
|74,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.983,12
|1.983,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
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17:58
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17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
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17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem