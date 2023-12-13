***HLVKS* *KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS******KAYSE*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KAYSE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 28.11.2023 tarihli açıklamamız.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 27.11.2023 tarihinde onayını aldığımız 500.000.000-TL tutarlı tertip ihraç belgesi kapsamında , Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer aldığı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere yönetim ve vekalet sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225492BIST