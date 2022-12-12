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***HLVKS* *KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

12.12.2022 17:25
***HLVKS* *KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***HLVKS******KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği 12.12.2022 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kanunu madde 31 tahtında Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş olacağı yapıda kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi (Halk VKŞ) arasında sözleşme imzalanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-61.1 no.lu Kira Sertifikaları Tebliği'nin 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde kira sertifikası ihracı kapsamında Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yetkilendirilmesine ve ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelere dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraçlar kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
Karar verilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086642


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