***HLVKS* *OYYAT* *QNBFI* *TEBCE* *YKFKT* *KORTS* *BEYAZ* *SISE* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***HLVKS******OYYAT******QNBFI******TEBCE******YKFKT******KORTS******BEYAZ******SISE******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [OYYAT, HLVKS, KTKVK, YKFKT, TEBCE, KORTS, BEYAZ, SISE, QNBFI]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD62428 50.000.000 14.03.2024 06.06.2024 18.03.2024- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA62423 200.000.000 14.03.2024 13.06.2024 18.03.2024- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK72459 300.000.000 14.03.2024 02.07.2024 18.03.2024- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF62426 343.000.000 13.03.2024 11.06.2024 18.03.2024- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF72416 200.000.000 14.03.2024 11.07.2024 18.03.2024- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT72413 71.660.000 14.03.2024 24.07.2024 18.03.2024- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT42518 349.490.000 14.03.2024 10.04.2025 18.03.2024- Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. BEYAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBFOK92414 100.000.000 14.03.2024 12.09.2024 18.03.2024- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSISE32621 1.000.000.000 14.03.2024 24.03.2026 18.03.2024- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM82415 23.000.000 14.03.2024 08.08.2024 18.03.2024İlgili Şirketler [OYYAT, HLVKS, KTKVK, YKFKT, TEBCE, KORTS, BEYAZ, SISE, QNBFI]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258843BIST