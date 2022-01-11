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***HLVKS* *OYYAT* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.01.2022 17:38
***HLVKS* *OYYAT* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***HLVKS******OYYAT******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, OYYAT, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42227 200.000.000 11.01.2022 29.04.2022 13.01.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD32215 120.000.000 11.01.2022 07.03.2022 13.01.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32240 182.100.000 11.01.2022 23.03.2022 13.01.2022


İlgili Şirketler [HLVKS, OYYAT, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992794


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UZERB 61,90 683.562 % 9,95  
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Riyal 3,6754 3,6939 % 0,13  
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Altın Gr. 802 802 1,92  
Cumhuriyet 5.330 5.411 20,00  
Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
Gümüş.Ons 22,54 22,57 0,08  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 0,03  
B. Petrol 82,27 82,27 1,40  
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