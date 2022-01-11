***HLVKS* *OYYAT* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
11.01.2022 17:38
***HLVKS******OYYAT******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS, OYYAT, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42227 200.000.000 11.01.2022 29.04.2022 13.01.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD32215 120.000.000 11.01.2022 07.03.2022 13.01.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32240 182.100.000 11.01.2022 23.03.2022 13.01.2022
İlgili Şirketler [HLVKS, OYYAT, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992794
BIST
17:422.043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,63
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
17:4213,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
17:4215,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0430
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
17:42803,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,36
|Açılış
|: 803,71
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KRDMA
|10,45
|151.630.383
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|82.543.743
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.720.291
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|29.040.537
|% 9,94
|
|RALYH
|10,35
|88.998.736
|% -8,97
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|ERBOS
|128,00
|246.124.881
|% -5,88
|
|FENER
|29,16
|69.953.318
|% -5,63
|
|IHAAS
|9,66
|15.973.902
|% -5,29
|
|KRDMD
|12,53
|5.606.450.039
|% 8,48
|
|EREGL
|31,88
|4.775.210.200
|% 4,52
|
|THYAO
|27,06
|4.486.179.054
|% 1,35
|
|GARAN
|11,81
|2.510.998.734
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,76
|1.719.429.177
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,76
|1.719.429.177
|% 1,62
|
|KRDMD
|12,53
|5.606.450.039
|% 8,48
|
|EKGYO
|2,40
|806.860.567
|% -0,83
|
|GARAN
|11,81
|2.510.998.734
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,09
|603.629.338
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8454
|13,8542
|% 0,24
|
|Euro
|15,6821
|15,7029
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7300
|18,8239
|% 0,10
|
|Frank
|14,8717
|14,9612
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6754
|3,6939
|% 0,13
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|3,95
|
|Altın Gr.
|802
|802
|1,92
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|1,40
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
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17:54XU100
Endeks 2, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 38, 370.00 milyon TL de
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17:54METUR
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 425 adet işlem
-
17:52ATATP
Yüzde 5.95 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 038 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 64 artarak (% 0.52 ) 1, 846
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMB, UZERB, ORCAY, EMNIS, BLCYT, BRMEN, KRDMA