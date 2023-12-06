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***HLVKS* *OYYAT* *TFNVK* *DNFIN* *QNBVK* *YKYAT* *GARFA* *TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

06.12.2023 17:56
***HLVKS* *OYYAT* *TFNVK* *DNFIN* *QNBVK* *YKYAT* *GARFA* *TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***HLVKS******OYYAT******TFNVK******DNFIN******QNBVK******YKYAT******GARFA******TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, YKYAT, TRYKI, TFNVK, OYYAT, GARFA, QNBVK, DNFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42417 930.000.000 06.12.2023 04.04.2024 08.12.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM32417 380.650.000 06.12.2023 07.03.2024 08.12.2023
- Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TRYKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTRYK52422 380.000.000 06.12.2023 29.05.2024 08.12.2023
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK92416 1.000.000.000 06.12.2023 18.09.2024 08.12.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD32413 324.000.000 06.12.2023 14.03.2024 08.12.2023
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA42420 300.000.000 06.12.2023 25.04.2024 08.12.2023
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVKA2411 50.000.000 06.12.2023 04.12.2024 08.12.2023
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32426 375.000.000 06.12.2023 01.03.2024 08.12.2023


İlgili Şirketler [HLVKS, YKYAT, TRYKI, TFNVK, OYYAT, GARFA, QNBVK, DNFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223114


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