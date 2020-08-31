***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
31.08.2020 11:29
***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871747
BIST
14:171.089
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:177,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:178,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0794
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:17464,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,55
|Açılış
|: 464,86
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ULAS
|3,19
|34.925.094
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.188.557
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.832.445
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|7.194.308
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.911.891
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,13
|788.505.136
|% 1,29
|
|GUSGR
|6,34
|412.147.946
|% -1,71
|
|FENER
|25,78
|367.670.199
|% 4,71
|
|GARAN
|6,81
|358.598.278
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,78
|323.136.753
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,13
|788.505.136
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,78
|323.136.753
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|195.505.426
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,34
|412.147.946
|% -1,71
|
|GSRAY
|3,14
|190.979.543
|% 2,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3490
|7,3531
|% 0,27
|
|Euro
|8,7708
|8,7794
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7646
|9,8136
|% 0,03
|
|Frank
|8,0966
|8,1454
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9538
|1,9636
|% 0,22
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,94
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|2,72
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,12
|
|B. Petrol
|46,26
|46,26
|0,45
|