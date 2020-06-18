***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.06.2020 12:10
***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PBT, PBTR
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851773
BIST
12:38112.263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.323,23
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.479
En Düşük
111.117
12:386,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8627
En Düşük
6,8330
12:387,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7283
En Düşük
7,6835
12:38381,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,54
|Açılış
|: 381,57
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.615.995
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|165.991.064
|% 9,97
|
|METUR
|2,32
|16.541.345
|% 9,95
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,64
|2.739.421
|% -5,78
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|GLRYH
|16,58
|43.426.781
|% -3,83
|
|HURGZ
|1,35
|8.384.421
|% -3,57
|
|TCELL
|16,21
|1.126.457.590
|% 9,82
|
|KRDMD
|2,92
|595.928.544
|% 4,66
|
|TTKOM
|8,07
|549.100.298
|% 4,94
|
|ASELS
|32,18
|386.546.194
|% 1,07
|
|SASA
|10,96
|327.166.572
|% 3,40
|
|KRDMD
|2,92
|595.928.544
|% 4,66
|
|IHLGM
|1,57
|272.360.560
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,90
|278.514.577
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|191.469.304
|% 1,48
|
|KARSN
|2,44
|275.616.602
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5527
|8,5955
|% -0,17
|
|Frank
|7,2000
|7,2433
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,19
|
|Altın Gr.
|381
|382
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.495
|8,70
|
|Tam
|2.547
|2.560
|9,00
|
|Yarım
|1.241
|1.251
|4,30
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|41,06
|41,06
|0,35
|