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***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.08.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PBT, PBTR

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pashabank İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 20200629_Pashabank_HukukcuRaporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871608


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KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
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Riyal 1,9520 1,9618 % -0,08  
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Altın Ons 1.958 1.958 28,28  
Altın Gr. 463 463 6,89  
Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,47 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,11  
B. Petrol 45,75 45,75 0,15  
Seans Raporu 16:55
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