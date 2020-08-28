***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.08.2020 17:09
***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PBT, PBTR
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pashabank İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 20200629_Pashabank_HukukcuRaporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871608
BIST
16:581.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:587,3480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:588,7207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
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8,7473
En Düşük
8,6699
16:58462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,84
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:55
|GYHOL
|26,62
|75.861.306
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.851
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.318.250
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|87,00
|45.542.641
|% -6,95
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,24
|37.558.823
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,05
|1.056.103.491
|% 3,74
|
|PETKM
|4,04
|942.889.296
|% -1,22
|
|GARAN
|6,90
|939.026.915
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,83
|777.588.223
|% 5,20
|
|TUPRS
|83,10
|672.095.827
|% -0,66
|
|KRDMD
|3,05
|1.056.103.491
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,83
|777.588.223
|% 5,20
|
|PETKM
|4,04
|942.889.296
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|312.974.452
|% -1,60
|
|AKENR
|1,96
|286.147.584
|% 0,51
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3382
|7,3464
|% -0,15
|
|Euro
|8,7130
|8,7246
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7322
|9,7810
|% 0,64
|
|Frank
|8,0729
|8,1216
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -0,08
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
|