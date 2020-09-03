***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler PBT, PBTRYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Pasha Yatırım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Pasha Yatırım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.09.2020Vade (Gün Sayısı) 97Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %2,3386Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %8,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA92040Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 97 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 28.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000-TL nominal tutarlı, 97 gün vadeli, TRDHVKA92040 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873077BIST