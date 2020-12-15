***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler PBT, PBTRYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Pasha Yatırım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Pasha Yatırım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.04.2021Vade (Gün Sayısı) 112Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %5,4466Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %17,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA42110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 112 gün vadeli 40.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893263BIST