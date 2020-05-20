***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [PBT, PBTR]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000.-TL (YüzelliMilyonTürklirası) ihraç tavanı kapsamında, Pashabank'ın fon kullanıcısı olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845915BIST