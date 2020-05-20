***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.05.2020 14:39
***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000.-TL (YüzelliMilyonTürklirası) ihraç tavanı kapsamında, Pashabank'ın fon kullanıcısı olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845915
BIST
14:45102.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 549,96
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:456,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:457,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4526
En Düşük
7,3878
14:45382,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,27
|Açılış
|: 382,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.534.214
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.006.503
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.388.205
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.233.884
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,44
|860.549.155
|% 5,16
|
|THYAO
|10,96
|472.987.369
|% 1,48
|
|GARAN
|7,73
|429.462.636
|% -0,26
|
|ASELS
|29,40
|384.302.539
|% 0,68
|
|MGROS
|34,46
|362.751.591
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,35
|214.562.913
|% 3,05
|
|ALKIM
|13,44
|860.549.155
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,47
|160.369.315
|% 0,41
|
|ODAS
|1,87
|116.886.897
|% 1,08
|
|ISGYO
|1,68
|102.065.971
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3053
|8,3470
|% 0,41
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,12
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.502
|5,70
|
|Tam
|2.543
|2.568
|5,80
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,80
|