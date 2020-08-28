***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.08.2020 17:09
***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871609
BIST
17:081.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,68
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
17:087,3426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
17:088,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
17:08461,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,89
|Açılış
|: 461,77
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler17:08
|RALYH
|6,49
|20.386.973
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.994.140
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.748.240
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|86,85
|47.732.493
|% -7,11
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|YKGYO
|3,84
|81.932.907
|% -5,65
|
|KRDMD
|3,06
|1.114.823.932
|% 4,08
|
|GARAN
|6,92
|987.430.174
|% -1,00
|
|PETKM
|4,05
|961.025.492
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,86
|796.007.692
|% 6,32
|
|TSPOR
|5,19
|682.227.442
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,06
|1.114.823.932
|% 4,08
|
|ZOREN
|2,86
|796.007.692
|% 6,32
|
|PETKM
|4,05
|961.025.492
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,84
|320.611.307
|% -1,60
|
|AKENR
|1,98
|290.298.122
|% 1,54
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3365
|7,3426
|% -0,20
|
|Euro
|8,7196
|8,7296
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7224
|9,7712
|% 0,54
|
|Frank
|8,0735
|8,1222
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9512
|1,9609
|% -0,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|25,03
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,11
|
|B. Petrol
|45,69
|45,69
|0,09
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 9 kaybederek (% -0.87 ) 1, 011
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MMCAS, EMNIS, ETILR
-
17:19
DOAS, EUYO, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
UFUK, ORMA, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 124 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 150 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem