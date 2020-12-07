***HLVKS* *PBT* *PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.12.2020 14:55
***HLVKS******PBT******PBTR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 200.000.000-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891765
BIST
14:531.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:537,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:539,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:53461,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:53
|KRVGD
|10,89
|328.606
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|575.705.829
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.767.073
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|84,00
|19.470.400
|% -6,93
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|437,30
|8.404.585
|% -6,12
|
|TKNSA
|14,84
|639.887.390
|% 2,20
|
|SELEC
|16,51
|575.705.829
|% 9,99
|
|EKGYO
|2,07
|566.190.528
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,86
|398.989.398
|% -1,72
|
|ITTFH
|2,62
|360.665.615
|% 6,50
|
|EKGYO
|2,07
|566.190.528
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,62
|360.665.615
|% 6,50
|
|ZOREN
|2,74
|255.374.079
|% 1,11
|
|ODAS
|3,51
|265.013.440
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,32
|88.495.778
|% 1,54
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8400
|7,8422
|% 0,37
|
|Euro
|9,4949
|9,5018
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3754
|10,4274
|% -0,88
|
|Frank
|8,7641
|8,8169
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% 0,43
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-10,05
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,86
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,82
|48,82
|-0,43
|