***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
14.07.2023 18:05
***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172310
BIST
'
18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1764
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1935
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.648,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.648,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1714
|26,1767
|% 0,60
|
|Euro
|29,3922
|29,4194
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,1970
|34,3685
|% 0,27
|
|Frank
|30,2407
|30,4228
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9554
|6,9903
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|5,52
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.620
|10.843
|60,00
|
|Yarım
|5.310
|5.446
|29,00
|
|Çeyrek
|2.663
|2.723
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,98
|21,00
|0,16
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA