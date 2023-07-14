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***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

14.07.2023 18:05
***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [PYCLL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizce, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172310


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ALCAR 645,70 165.241.745 % 10,00  
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Altın Gr. 1.647 1.647 5,52  
Cumhuriyet 10.950 11.116 -29,00  
Tam 10.620 10.843 60,00  
Yarım 5.310 5.446 29,00  
Çeyrek 2.663 2.723 15,00  
Gümüş.Ons 24,94 24,96 0,08  
Gümüş Gr. 20,98 21,00 0,16  
B. Petrol 80,28 80,28 -1,08  
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