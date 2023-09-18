***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
18.09.2023 14:46
***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195707
BIST
'
16:457.775
En Düşük
|Değişim
|: -2,35%
|| -186,85
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.765
En Yüksek
7.952
16:4527,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0341
En Düşük
26,6961
16:4528,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0220
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:451.672,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.672,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|385.807.838
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|372.488.058
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,06
|58.436.300
|% -8,02
|
|THYAO
|219,90
|6.377.608.551
|% -3,17
|
|TUPRS
|138,90
|3.350.772.931
|% -1,84
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|SISE
|52,80
|3.180.751.541
|% -3,21
|
|EBEBK
|80,60
|2.804.296.457
|% 6,33
|
|ZOREN
|4,70
|898.923.173
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,75
|1.032.194.559
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,15
|2.575.416.620
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,23
|1.293.690.863
|% -1,44
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0069
|27,0341
|% 0,19
|
|Euro
|28,8150
|28,8280
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,3563
|33,5235
|% 0,14
|
|Frank
|29,9739
|30,1544
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1811
|7,2171
|% 0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|0,44
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|5,43
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.083
|11.155
|22,00
|
|Yarım
|5.559
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|0,15
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,87
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem
-
16:59EGEEN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7, 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 420 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, NUHCM, ELITE, RTALB, TETMT, SEGYO, TRILC, ALCAR, ANGEN, METUR