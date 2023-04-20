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***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.04.2023 09:32
***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PYCLL

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140244


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Cumhuriyet 8.907 9.042 -17,00  
Tam 8.942 9.073 -92,00  
Yarım 4.367 4.432 -55,00  
Çeyrek 2.184 2.229 -21,00  
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B. Petrol 81,44 81,44 -1,68  
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