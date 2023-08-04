***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2023 16:53
***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PYCLL
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180880
BIST
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17:457.382
En Düşük
|Değişim
|: 2,22%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4526,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0486
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4529,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2570
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:451.685,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.685,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:43
|RNPOL
|23,10
|70.900.737
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.362.063.050
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.344.155
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.598.858
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.390.286
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.577.413
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.559.990
|% -9,94
|
|AKSUE
|40,90
|245.414.717
|% -8,09
|
|THYAO
|246,90
|12.374.511.506
|% 5,06
|
|ASTOR
|112,40
|5.802.666.319
|% -0,71
|
|EREGL
|40,96
|4.955.949.312
|% 1,39
|
|KONTR
|247,50
|4.603.174.524
|% -1,67
|
|YKBNK
|14,39
|4.290.253.158
|% 2,35
|
|EKGYO
|8,88
|4.041.598.519
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,39
|4.290.253.158
|% 2,35
|
|ISCTR
|15,97
|4.018.865.430
|% 3,97
|
|CEMAS
|3,28
|557.214.464
|% 5,13
|
|SKBNK
|3,09
|505.538.874
|% 1,31
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9791
|26,9858
|% 0,14
|
|Euro
|29,7446
|29,7785
|% 0,87
|
|Sterlin
|34,3587
|34,5310
|% 0,60
|
|Frank
|30,8646
|31,0505
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1738
|7,2098
|% 0,14
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.998
|11.082
|-22,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|85,76
|85,76
|0,62
|
Seans Raporu
17:43
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