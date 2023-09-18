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***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.09.2023 14:07
***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PYCLL

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024

Ek Açıklamalar
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.00.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195688


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Cumhuriyet 11.313 11.484 -13,00  
Tam 11.067 11.139 6,00  
Yarım 5.551 5.592 2,00  
Çeyrek 2.767 2.796 1,00  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 -0,02  
Gümüş Gr. 20,03 20,05 0,05  
B. Petrol 94,57 94,57 0,64  
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