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***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

19.01.2023 10:14
***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [PYCLL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103123


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Yarım 3.829 3.874 18,00  
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