***HLVKS* *PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.01.2023 10:14
***HLVKS******PYCLL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [PYCLL]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103123
BIST
11:325.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 59,37
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.445
En Düşük
5.349
11:3218,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 19,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
11:3220,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0683
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3593
En Düşük
20,2399
11:321.157,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.157,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler11:30
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|172.987.849
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|110.559.030
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.604.162
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.107.865
|% 9,93
|
|ARMDA
|308,00
|11.247.394
|% -7,42
|
|INTEM
|90,85
|1.902.869
|% -5,27
|
|KZBGY
|27,62
|187.042.453
|% -5,22
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|BFREN
|5.365,00
|19.517.653
|% -4,09
|
|THYAO
|153,50
|5.575.544.619
|% 2,95
|
|EREGL
|40,96
|2.563.223.056
|% 0,94
|
|KRDMD
|19,54
|1.767.569.674
|% 0,62
|
|SISE
|44,60
|1.630.962.656
|% 2,81
|
|TUPRS
|591,50
|1.593.858.046
|% 0,94
|
|KRDMD
|19,54
|1.767.569.674
|% 0,62
|
|YKBNK
|9,78
|747.080.106
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,47
|628.023.306
|% 0,59
|
|EREGL
|40,96
|2.563.223.056
|% 0,94
|
|SKBNK
|2,89
|162.760.249
|% 0,35
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7921
|18,7949
|% -0,02
|
|Euro
|20,3445
|20,3564
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,1302
|23,2462
|% 0,03
|
|Frank
|20,4590
|20,5822
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|6,76
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.859
|7.917
|38,00
|
|Yarım
|3.829
|3.874
|18,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.937
|9,00
|
Seans Raporu
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