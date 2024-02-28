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***HLVKS* *QNBFL* *INVAZ* *YKBNK* *BRKT* *ISMEN* *DZYMK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.02.2024 17:56
***HLVKS* *QNBFL* *INVAZ* *YKBNK* *BRKT* *ISMEN* *DZYMK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***HLVKS******QNBFL******INVAZ******YKBNK******BRKT******ISMEN******DZYMK******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN, HALKB, HLVKS, BRKT, INVAZ, DZYMK, QNBFL, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62422 273.300.000 28.02.2024 14.06.2024 01.03.2024
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62412 702.000.000 28.02.2024 14.06.2024 01.03.2024
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA62415 100.000.000 28.02.2024 05.06.2024 01.03.2024
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT62416 400.000.000 28.02.2024 14.06.2024 01.03.2024
- Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INVAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFIAZY62428 15.000.000 28.02.2024 12.06.2024 01.03.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY62422 105.000.000 28.02.2024 05.06.2024 01.03.2024
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR62437 162.000.000 28.02.2024 26.06.2024 01.03.2024
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82414 261.250.000 28.02.2024 16.08.2024 01.03.2024


İlgili Şirketler [ISMEN, HALKB, HLVKS, BRKT, INVAZ, DZYMK, QNBFL, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252761


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BRKVY 181,50 26.692.522 % 10,00  
INVEO 49,94 356.155.539 % 10,00  
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