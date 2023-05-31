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***HLVKS* *QNBVK* *HDFFL* *SMRVA* *EKTVK* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

31.05.2023 17:35
***HLVKS* *QNBVK* *HDFFL* *SMRVA* *EKTVK* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***HLVKS******QNBVK******HDFFL******SMRVA******EKTVK******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SKYMD, HLVKS, SMRVA, QNBVK, HDFFL, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD72344 22.192.700 31.05.2023 28.07.2023 02.06.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92321 100.000.000 31.05.2023 01.09.2023 02.06.2023
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVYE2319 35.339.900 31.05.2023 18.10.2023 02.06.2023
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK82322 181.750.000 31.05.2023 29.08.2023 02.06.2023
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHDAK92324 150.000.000 31.05.2023 29.09.2023 02.06.2023
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY92314 26.400.000 31.05.2023 01.09.2023 02.06.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS92338 370.000.000 31.05.2023 01.09.2023 02.06.2023


İlgili Şirketler [SKYMD, HLVKS, SMRVA, QNBVK, HDFFL, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155069


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Cumhuriyet 9.087 9.224 104,00  
Tam 9.033 9.281 104,47  
Yarım 4.430 4.581 25,00  
Çeyrek 2.222 2.297 26,00  
Gümüş.Ons 23,52 23,54 0,34  
Gümüş Gr. 15,69 15,71 0,45  
B. Petrol 73,33 73,33 -0,38  
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