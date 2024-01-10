Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLVKS* *QNBVK* *TERA* *DZYMK* *NRBNK* *AKCKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

10.01.2024 17:35
***HLVKS* *QNBVK* *TERA* *DZYMK* *NRBNK* *AKCKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***HLVKS******QNBVK******TERA******DZYMK******NRBNK******AKCKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, AKCKM, NRBNK, DZYMK, QNBVK, TERA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42441 300.000.000 10.01.2024 18.04.2024 12.01.2024
- Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. AKCKM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKCK42424 40.000.000 10.01.2024 16.04.2024 12.01.2024
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL42422 170.000.000 10.01.2024 16.04.2024 12.01.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY62414 465.000.000 10.01.2024 28.06.2024 12.01.2024
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVKE2417 100.000.000 10.01.2024 09.10.2024 12.01.2024
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA52425 120.000.000 10.01.2024 09.05.2024 12.01.2024


İlgili Şirketler [HLVKS, AKCKM, NRBNK, DZYMK, QNBVK, TERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238104


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.874
Değişim :  1,78% |  137,90
Açılış :  7.734  
Önceki Kapanış :  7.736  
En Düşük
7.709 En Yüksek
7.897
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 52,80 365.209.399 % 10,00  
BRLSM 26,84 316.644.708 % 10,00  
BRKSN 26,64 63.559.281 % 9,99  
BAYRK 21,14 48.292.177 % 9,99  
MARKA 47,18 20.054.508 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,9658 29,9720 % 0,16  
Euro 32,8774 32,8900 % 0,47  
Sterlin 38,0252 38,2159 % 0,32  
Frank 35,0413 35,2524 % 0,21  
Riyal 7,9662 8,0061 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,84 22,87 % 0,66  
Platin 919,49 921,00 % 0,66  
Paladyum 986,00 991,58 % 0,66  
Brent Pet. 77,50 77,50 % 0,66  
Altın Ons 2.026,65 2.026,96 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru