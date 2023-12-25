***HLVKS* *SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
25.12.2023 10:54
***HLVKS******SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 3.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228446
BIST
'
12:007.405
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -152,12
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0029,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0687
|Açılış
|: 29,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0032,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1353
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3622
En Düşük
31,9048
12:001.932,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.932,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:57
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,86
|29.627.858
|% 7,74
|
|MSGYO
|16,29
|14.136.946
|% 7,74
|
|SKBNK
|5,67
|202.373.728
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|23.581.735
|% -9,98
|
|FENER
|88,85
|280.313.720
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.762.148
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.185.427
|% -9,98
|
|THYAO
|228,40
|1.563.895.918
|% -1,97
|
|TUPRS
|145,50
|1.322.071.472
|% 0,48
|
|KBORU
|48,46
|860.612.424
|% 2,71
|
|ISCTR
|23,10
|813.796.258
|% -2,86
|
|AKBNK
|38,18
|789.585.290
|% -2,50
|
|BEGYO
|2,80
|113.759.000
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,94
|250.020.864
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|35.110.748
|% -1,96
|
|ISCTR
|23,10
|813.796.258
|% -2,86
|
|AKFGY
|1,75
|62.523.336
|% -3,31
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2710
|29,2781
|% 0,23
|
|Euro
|32,2525
|32,3849
|% 0,49
|
|Sterlin
|37,0580
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0401
|34,2452
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7791
|7,8182
|% 0,20
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:57
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