***HLVKS* *SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.04.2023 09:32
***HLVKS******SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SUPER
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 3.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140246
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0330
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2071
12:351.246,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.246,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,58
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.556.936
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|295.463.427
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|35.326.896
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.383.918
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|21.841.811
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.172.788
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.727.789.471
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.433.769
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|729.481.062
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.198.800.696
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.007.490.597
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.727.789.471
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.160.874.918
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.007.490.597
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|861.992.707
|% -3,50
|
|AKBNK
|17,70
|1.160.874.918
|% -4,22
|
|YKBNK
|10,17
|664.418.642
|% -3,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4020
|19,4065
|% 0,06
|
|Euro
|21,2721
|21,2778
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,0467
|24,1673
|% -0,02
|
|Frank
|21,5757
|21,7057
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1584
|5,1843
|% 0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|3,35
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|8.907
|9.042
|-17,00
|
|Tam
|8.942
|9.073
|-92,00
|
|Yarım
|4.367
|4.432
|-55,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.229
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,68
|