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***HLVKS* *SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

06.03.2023 10:46
***HLVKS* *SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***HLVKS******SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 5.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120326


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Tam 7.638 7.685 42,00  
Yarım 3.732 3.760 20,00  
Çeyrek 1.866 1.880 10,00  
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