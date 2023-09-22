***HLVKS* *SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.09.2023 15:07
***HLVKS******SUPER*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 4.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196843
BIST
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17:148.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 42,14
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1427,1666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1739
En Düşük
27,0615
17:1428,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0884
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:141.682,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.682,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ADGYO
|30,14
|6.979.731
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.633.300
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.747.065
|% 9,99
|
|TETMT
|2.144,90
|55.477.984
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.706.556.287
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,11
|78.891.550
|% -8,75
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,44
|114.000.880
|% -7,12
|
|TUPRS
|155,10
|8.887.364.706
|% 4,94
|
|ISCTR
|25,12
|7.704.864.315
|% 8,56
|
|ASTOR
|141,70
|6.632.166.298
|% 0,85
|
|EREGL
|43,26
|5.487.388.617
|% 3,64
|
|EUPWR
|244,40
|5.412.975.760
|% 6,72
|
|ZOREN
|4,88
|1.600.830.203
|% 3,17
|
|ISCTR
|25,12
|7.704.864.315
|% 8,56
|
|YKBNK
|17,01
|3.661.284.168
|% 0,06
|
|KATMR
|2,26
|460.613.884
|% 9,71
|
|IHLAS
|1,15
|174.811.853
|% 7,48
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1613
|27,1666
|% 0,17
|
|Euro
|28,9797
|28,9894
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,2577
|33,4245
|% 0,04
|
|Frank
|29,9007
|30,0809
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,84
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,95
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.125
|11.200
|10,00
|
|Yarım
|5.580
|5.623
|5,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,65
|0,23
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|1,11
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29METUR
Yüzde 4.64 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 950, 627 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 76 artarak (% 0.34 ) 8, 459
-
17:27EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 514, 467 adet işlem
-
17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
-
17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem