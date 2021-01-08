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***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.01.2021 13:01



***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TCELL

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898242


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