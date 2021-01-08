***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.01.2021 13:01
***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898242
BIST
14:221.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.536
En Düşük
1.520
14:227,3482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
14:229,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
14:22447,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,67
|Açılış
|: 447,54
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:20
|YESIL
|151,80
|95.077.086
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|51.506.426
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|103.800.935
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,53
|1.572.769.503
|% -2,69
|
|KOZAL
|117,00
|1.213.622.986
|% 7,83
|
|THYAO
|12,94
|1.173.442.197
|% 2,05
|
|SISE
|7,46
|1.038.428.725
|% 1,08
|
|OTKAR
|426,00
|951.408.671
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,53
|1.572.769.503
|% -2,69
|
|PETKM
|5,26
|774.749.934
|% 0,19
|
|SISE
|7,46
|1.038.428.725
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|244.911.753
|% -0,54
|
|YGYO
|1,87
|229.624.207
|% 2,75
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3385
|7,3422
|% -0,08
|
|Euro
|8,9909
|9,0002
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9809
|10,0309
|% 0,46
|
|Frank
|8,2855
|8,3355
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9569
|1,9667
|% 0,25
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-21,06
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.966
|3.010
|-29,00
|
|Tam
|2.954
|3.029
|-27,64
|
|Yarım
|1.428
|1.465
|-13,37
|
|Çeyrek
|716
|733
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,98
|54,98
|0,60
|
Seans Raporu
14:20
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14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, TKFEN
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14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 8 artarak (% 0.79 ) 1, 377
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14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, INVEO, IZTAR, KONYA, GLBMD, GRNYO, ORMA, NETAS, OLMIP, BASCM
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14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, BALAT, DIRIT, SNKRN
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14:33
PKART, ISATR, OLMIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında