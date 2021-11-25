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***HLVKS* *TCRYT* *DNFIN* *BRKVY* *VDFAS* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

25.11.2021 17:45
***HLVKS* *TCRYT* *DNFIN* *BRKVY* *VDFAS* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***HLVKS******TCRYT******DNFIN******BRKVY******VDFAS******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, TCRYT, BRKVY, AKBNK, VDFAS, DNFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32244 100.000.000 25.11.2021 10.03.2022 29.11.2021
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22229 35.000.000 25.11.2021 24.02.2022 29.11.2021
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS32211 10.000.000 25.11.2021 10.03.2022 29.11.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK22220 158.750.000 25.11.2021 03.02.2022 29.11.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK22238 237.500.000 25.11.2021 03.02.2022 29.11.2021
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTF52212 177.120.000 25.11.2021 24.05.2022 29.11.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32251 50.000.000 24.11.2021 30.03.2022 29.11.2021


İlgili Şirketler [HLVKS, TCRYT, BRKVY, AKBNK, VDFAS, DNFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979648


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YEOTK 55,55 82.529.831 % 10,00  
TRILC 11,88 248.547.869 % 10,00  
TUCLK 17,60 17.333.950 % 10,00  
UZERB 33,88 317.896 % 10,00  
BALAT 8,80 781.033 % 10,00  
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Sterlin 15,8885 15,9682 % 0,56  
Frank 12,7526 12,8294 % 0,58  
Riyal 3,1816 3,1975 % 0,70  
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Altın Ons 1.790 1.791 2,08  
Altın Gr. 689 689 5,81  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,62 23,64 0,09  
Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,10  
B. Petrol 82,20 82,20 -0,05  
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