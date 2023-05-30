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***HLVKS* *TCRYT* *NRBNK* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

30.05.2023 17:44
***HLVKS* *TCRYT* *NRBNK* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Gö


***HLVKS******TCRYT******NRBNK******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, TCRYT, ERCB, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92313 150.000.000 30.05.2023 06.09.2023 01.06.2023
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDK2334 50.000.000 30.05.2023 21.11.2023 01.06.2023
- Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ERCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERCY72320 22.500.000 30.05.2023 28.07.2023 01.06.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL82311 80.000.000 30.05.2023 03.08.2023 01.06.2023


İlgili Şirketler [HLVKS, TCRYT, ERCB, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154710


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KONYA 3.152,00 200.977.425 % 10,00  
ARSAN 6,38 44.641.364 % 10,00  
DNISI 8,80 18.152.102 % 10,00  
AVHOL 30,80 180.222.563 % 10,00  
GEREL 18,72 64.232.765 % 9,99  
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Dolar 20,3928 20,3977 % 1,52  
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Sterlin 25,2238 25,3503 % 1,79  
Frank 22,4285 22,5636 % 1,23  
Riyal 5,4220 5,4492 % 1,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 19,33  
Altın Gr. 1.285 1.286 29,02  
Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.393 4.545 -6,00  
Çeyrek 2.203 2.266 -9,00  
Gümüş.Ons 23,17 23,19 0,01  
Gümüş Gr. 15,21 15,22 0,22  
B. Petrol 73,83 73,83 -3,27  
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