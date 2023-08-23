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***HLVKS* *TEBCE* *DENFA* *SMRFA* *NRBNK* *SARTN* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

23.08.2023 17:36
***HLVKS* *TEBCE* *DENFA* *SMRFA* *NRBNK* *SARTN* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***HLVKS******TEBCE******DENFA******SMRFA******NRBNK******SARTN******EMVAR******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DENFA, SMRFA, TEBCE, KTKVK, HLVKS, NRBNK, SARTN, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK22413 100.000.000 22.08.2023 14.02.2024 25.08.2023
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFA2317 50.000.000 23.08.2023 22.12.2023 25.08.2023
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF22418 50.000.000 23.08.2023 19.02.2024 25.08.2023
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF82415 143.550.000 23.08.2023 21.08.2024 25.08.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKK2351 300.000.000 23.08.2023 21.11.2023 25.08.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAK2365 109.400.000 23.08.2023 29.11.2023 25.08.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLK2325 100.000.000 23.08.2023 21.11.2023 25.08.2023
- Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. SARTN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSRTN82519 100.000.000 23.08.2023 25.08.2025 25.08.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK82431 75.000.000 22.08.2023 27.08.2024 25.08.2023


İlgili Şirketler [DENFA, SMRFA, TEBCE, KTKVK, HLVKS, NRBNK, SARTN, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188717


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