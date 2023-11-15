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***HLVKS* *TFNVK* *INVEO* *QNBFL* *LIDFA* *QNBVK* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

15.11.2023 17:40
***HLVKS* *TFNVK* *INVEO* *QNBFL* *LIDFA* *QNBVK* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***HLVKS******TFNVK******INVEO******QNBFL******LIDFA******QNBVK******EMVAR******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [LIDFA, QNBVK, KTKVK, HLVKS, TFNVK, QNBFL, INVEO, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK42429 50.000.000 15.11.2023 02.04.2024 17.11.2023
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVKK2518 150.000.000 15.11.2023 12.11.2025 17.11.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32438 300.000.000 15.11.2023 14.03.2024 17.11.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22476 500.000.000 15.11.2023 15.02.2024 17.11.2023
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKE2414 1.000.000.000 15.11.2023 16.10.2024 17.11.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR52412 120.700.000 15.11.2023 08.05.2024 17.11.2023
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYHK2414 100.000.000 15.11.2023 13.11.2024 17.11.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK52418 100.000.000 15.11.2023 03.05.2024 17.11.2023


İlgili Şirketler [LIDFA, QNBVK, KTKVK, HLVKS, TFNVK, QNBFL, INVEO, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218253


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ISBTR 697.735,00 4.884.145 % 10,00  
QNBFL 1.089,00 6.432.525 % 10,00  
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