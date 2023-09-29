***HLVKS* *TMOAS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2023 14:45
***HLVKS******TMOAS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198157
BIST
'
16:088.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 131,65
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.350
16:0827,4141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1000
|Açılış
|: 27,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:0829,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0607
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:081.652,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.652,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.102.529
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.784.923
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|137.596.269
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.298.939.965
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,90
|5.037.862.086
|% 2,19
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|AKBNK
|33,56
|3.608.870.302
|% 4,74
|
|ZOREN
|5,70
|2.500.952.839
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|EKGYO
|8,06
|1.672.478.552
|% 0,50
|
|ODAS
|13,54
|2.179.902.209
|% 1,27
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4075
|27,4141
|% 0,37
|
|Euro
|29,0796
|29,0891
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,4779
|33,6458
|% 0,47
|
|Frank
|29,9403
|30,1206
|% 0,42
|
|Riyal
|7,2880
|7,3246
|% 0,11
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,24
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,71
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|
Seans Raporu
16:08
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16:23BAYRK
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, SODSN, BALAT, IHAAS, SMART, ALCAR, INGRM, ISKUR, HATSN, ZOREN
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16:22
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16:22
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