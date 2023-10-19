***HLVKS* *TMOAS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.10.2023 14:45
***HLVKS******TMOAS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 10.000.000.000-TL (OnMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207693
BIST
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16:067.842
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,26
|Açılış
|: 7.868
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|Önceki Kapanış
|: 7.843
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7.832
En Yüksek
7.971
16:0627,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
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28,5091
En Düşük
27,8961
16:0629,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1654
|Açılış
|: 29,6500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,0718
En Düşük
29,4688
16:061.758,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.758,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
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1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:04
|OSMEN
|242,00
|14.682.382
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|4.971.293
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.113.993
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|103.995.618
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|192.998.196
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.036.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|ENSRI
|34,84
|165.066.112
|% -6,99
|
|BMSCH
|19,28
|136.804.079
|% -6,86
|
|THYAO
|217,60
|5.628.747.645
|% 0,51
|
|TUPRS
|136,50
|4.121.734.057
|% -3,33
|
|PETKM
|21,42
|2.701.848.396
|% -0,56
|
|BRSAN
|965,00
|2.590.425.427
|% 3,99
|
|YKBNK
|18,65
|2.519.611.784
|% 1,03
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.415.079
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,88
|968.439.183
|% -1,01
|
|YKBNK
|18,65
|2.519.611.784
|% 1,03
|
|PETKM
|21,42
|2.701.848.396
|% -0,56
|
|ODAS
|11,90
|1.195.266.699
|% 0,08
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9905
|27,9966
|% -0,01
|
|Euro
|29,6866
|29,6987
|% 0,60
|
|Sterlin
|33,8864
|34,0563
|% 0,07
|
|Frank
|31,1018
|31,2892
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4398
|7,4771
|% 0,05
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.759
|6,82
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.868
|11.949
|-46,00
|
|Yarım
|5.952
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|0,02
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|-0,99
|