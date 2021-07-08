***HLVKS* *VAKVK* *BRKT* *IEP* *VESTL* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***HLVKS******VAKVK******BRKT******IEP******VESTL******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, HLVKS, IEP, VAKVK, VESTL, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32211 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 08/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL72227 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12223 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948889BIST