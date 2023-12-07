***HLVKS* *YESOT*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***HLVKS******YESOT*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [YESOT]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında,Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.'nin fon kullanıcısı / kaynak kuruluş olduğu yeşil kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223707BIST